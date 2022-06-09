В России появился новый суперсервис "Рождение ребенка"

Над его разработкой трудились специалисты ФНС совместно с Минздравом и Минцифры.

В России появился новый суперсервис для мам "Рождение ребенка". Об этом сообщил журналистам руководитель ФНС Даниил Егоров.

По его словам, сервис запущен на портале госуслуг. Над его разработкой трудились специалисты ФНС совместно с Минздравом и Минцифры. Благодаря сервису мамы после родов ребенка могут заполнить заявление в личном кабинете и получить свидетельство рождении ребенка.

Также Егоров сообщил о запуске цикла связанных услуг. В их число вошли постановка на налоговый и персонифицированный учет, автоматическая регистрация в Пенсионном фонде, оформление СНИЛС, а также оформление сертификата на материнский капитал.

Ранее мы сообщили, что в 2022 году россияне получили налоговые вычеты на сумму более 267 млрд рублей.

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