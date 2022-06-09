Глава ФНС рассказал об ускоренном возмещении вычетов.

В 2022 году россияне получили налоговые вычеты на сумму более 267 млрд рублей. Соответствующей статистикой с журналистами в рамках правительственного брифинга поделился руководитель ФНС (Федеральной налоговой службы) Даниил Егоров. Чиновник рассказал об антикризисных мерах по поддержке граждан. По информации от эксперта, кабинет министров отменил налог на доходы по вкладам. Благодаря этому постановлению свыше 3 миллионов человек смогли сэкономить 60 млрд рублей.

Даниил Егоров добавил, что в стране в ускоренном режиме производится возмещение по различным видам налоговых вычетов. ФНС может возместить вычет не за три месяца, как это было прописано в документах ранее, а за 15 дней. Для реализации данного права требуется безошибочно оформить декларацию, а также приложить к ней все требующиеся документы.

В профильном ведомстве пояснили, что за 2021 году россиянам было возвращено более 287 млрд рублей. С начала 2022 года ФНС возместила уже более 267 млрд рублей. Ускоренным возмещением воспользовались по стране 4,5 млн человек.

ФНС: отмена налога на вклады стала одной из мер поддержки граждан.

Фото и видео: Правительство России

