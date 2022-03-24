ФНС: Отмена налога на вклады стала одной из мер поддержки граждан

Даниил Егоров рассказал о том, кому не нужно платить НДФЛ.

Глава российской Федеральной налоговой службы Даниил Егоров рассказал журналистам на брифинге о том, что отмена правительством налога на вклады стала одной из антикризисной мер поддержки граждан. Чиновник уточнил, что с 2022 года кабинет министров вкладчиков отечественных банков от НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в кредитных организациях за 2021–2022 годах. Эта поблажка касается любой суммы.

Нужно понимать, что это идет первый пакет мер. Мер будет гораздо больше, и они будут выходить последовательно, и, конечно, мы будем об этом уведомлять. Даниил Егоров, глава ФНС РФ

Егоров уточнил, что от НДФЛ чиновники освободят также все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021–2023 годах. Эта мера касается и денежных средств, полученных в результате изменения ключевой ставки. Глава ФНС добавил прессе, что в будущем мер поддержки населения станет больше.

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Фото и видео: Правительство России

