Минздрав создал приоритетный перечень необходимых для разработки медизделий

Михаил Мурашко рассказал о работе над сохранением медицинских изделий в стране.

Минздрав направил в Минпромторг и РАН приоритетный перечень необходимых для разработки медизделий. Соответствующее заявление на правительственном заседании при участии президента РФ Владимира Путина сделал глава профильного ведомства Михаил Мурашко. Он добавил, что кабинет министров разрабатывает проект восполнения запасов некоторых востребованных медицинских изделий преимущественно с ориентацией на местных производителей.

По многим из них Россия сегодня уже имеет компетенции. В рамках модернизации первичного звена основной блок замещается отечественным производством. Минтранс нам помогает в вопросах логистики с иностранной продукцией. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Еще одной важной задачей для министерства по здравоохранению России является устранение барьеров для доступа на внутренний рынок качественной и эффективной медицинской продукции. Для этого требуется разработать особые условия для регистрации препаратов, включающие подтверждения их эффективности и безопасности применения. Некоторые правки уже внесены в протоколы, что позитивно сказывается на работе производителей и сокращает сроки рассмотрения заявок.

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Фото и видео: Правительство России

