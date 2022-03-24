Кабмин предложил повысить ставку по льготной ипотеке до 12%

С заявлением о необходимости увеличения ставки выступил Марат Хуснуллин.

Кабинет министров России предложил повысить ставку по льготной ипотеке до 12%. Такое заявление на правительственном заседании при участии президента Владимира сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Чиновник заметил, что планку следует поднять с 1 апреля 2022 года. Сейчас она достигает лишь 7%. Кабмин при этом призывает сохранить ставки по семейной, дальневосточной и сельской программам.

У нас действует до 1 июля льготная ипотечная программа для кредитов до 3 млн по ставке 7%. Сейчас считаем, что пришло время изменить параметры, вернуться к тому, как они были ранее. А именно, поднять ставку до 12%. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Чиновник заявил о необходимости увеличить сумму для кредитования в четырех российских регионах, в которых цена на недвижимость остается высокой. Речь идет о Москве, Подмосковье, Ленинградской области и Петербурге. Для них планка составит 12 млн, для остальных субъектов РФ - лимит увеличится с 3 до 6 млн. Хуснуллин предложил утвердить данную меру до 1 июля. Проекты уже согласованы с Минфином и Банком России.

Путин поддержал идею выделить 120 млрд на строительство дорог.

Фото и видео: Правительство России

