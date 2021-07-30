Овечкин рассказал о переговорах по поводу подписания контракта с «Вашингтоном»

Контракт был подписан на пять лет.

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал о процессе переговоров по новому контракту с клубом. По словам Овечкина, контракт он хотел подписать на три года. Информация об этом появилась в Twitter журналиста Иэн Оланд.

Овечкин сказал, что никуда уходить и не собирался, но контракт хотел подписать на три года.

Однако мне сказали: "Ови, ты нужен нам на пять лет, — говорится в сообщении.

Таким образом, контракт был подписан на пять лет. Он заработает за это время 47,5 млн долларов. Это 9,5 млн долларов в год.

Видео: YouTube / ESPN