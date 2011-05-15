Дело ответственного за использование набережных в Петербурге о взятке рассмотрят в суде

Суд принял ходатайство следствия и назначил меру пресечения в виде ареста обвиняемого, а также наложил арест на его транспортное средство и банковские счета.

В Петербурге закончено следствие по делу о взятке, полученной сотрудником ведомства, контролирующего эксплуатацию городских набережных.

Центральным районным следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследовано дело против заместителя руководителя подразделения имущественных вопросов и аренды организации, осуществляющей надзор за использованием водных путей в городе. Чиновнику предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на получение взятки в особо крупных размерах").

Расследованием установлено, что 12 марта подозреваемый, находившийся на Невском проспекте, потребовал от индивидуального предпринимателя, предоставляющего услуги пассажирских перевозок по воде, передать ему денежную сумму размером 1 миллион 260 тысяч рублей. Деньги предполагалось передавать дважды — в начале и конце навигационного периода в обмен на игнорирование выявленных нарушений в пользовании спуском на канале Грибоедова, а также отказ направления предписания об освобождении незаконно занятой территории и оплаты её использования. Взамен предприниматель рассчитывал получать уведомления о планируемых проверках заранее.

Преступника задержали непосредственно в момент передачи первой части взятки, составляющей 630 тысяч рублей. Суд принял ходатайство следствия и назначил меру пресечения в виде ареста обвиняемого, а также наложил арест на его транспортное средство и банковские счета.

Собранных следствием доказательств оказалось достаточно для подтверждения вины подозреваемого, в результате чего материалы дела переданы в суд вместе с утверждённым обвинительным заключением.

Ранее мы сообщили о том, что следователи провели миграционный рейд на Сенном рынке.

Фото: Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу