Отважный пасечник решил собрать рой пчел на Литовской улице

Мужчина в антимоскитной шляпе забрался на капот автомобиля и пытался загнать насекомых в улей.

Днем 21 июня петербуржцы заметили на Литовской улице весьма любопытную сцену. Мужчина в антимоскитной шляпе забрался на капот автомобиля и пытался загнать рой пчел в улей. В сети появилась фотография с места событий.

Один из очевидцев написал, что мужчина распустил пчел из улья на столб. Однако он оказался не совсем прав. Он наоборот пытался собрать рой в домик.

Отметим, что пчелы расселяются путем роения. Когда семья разрастается и в ней оказывается слишком много пчел без работы, матка вылетает из улья и за ней следует часть рабочих пчел. Насекомые находят себе новый дом. В этот момент пчеловоды ловят их и отправляют на пасеки. Любопытно, что перед вылетом роя молодые матки обычно поют. Поэтому такой рой называется певчим.

Ранее мы писали, что под детской горкой на Комендантском проспекте поселился рой пчел.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб