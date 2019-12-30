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Прокуратура наказала гимназию в Приморском районе из-за стульев 
Сегодня, 10:46
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IRINA_CHALKINA

Прокуратура наказала гимназию в Приморском районе из-за стульев 

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Несмотря на значительное количество учеников — 450 человек, в столовой организовали только 120 посадочных мест.

В пятницу, 24 января, стало известно о том, что прокуратура наказала гимназию в Приморском районе из-за стульев.  Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура Приморского района совместно со специалистами Роспотребнадзора проверила гимназию № 66 после коллективной жалобы родителей. Выяснилось, что в школе не хватает стульев. Так, в столовой организовано всего лишь 120 посадочных мест. Отметим, что в гимназии обучаются 450 учеников. 

Также проверку показала, что в гимназии есть нарушаются санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее мы сообщали о том, что у директора петербургской школы с помощью лома забрали кошелек.

Фото:pixabay

Теги: новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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