Отставного генерала милиции задержали за подготовку убийства

Уголовное дело возбуждено в отношении экс-начальника УВД на транспорте Александра Туривненко.

О подробностях дела в Ставрополье рассказал ТАСС. Выяснилось, что мужчину подозревают в организации заказного убийства жены своего брата.

По данным следствия, Туривненко, пытался подстроить убийство гражданской жены своего ранее умершего брата. Ему это было нужно, чтобы обладать долей в фирмах, которые принадлежат по наследству его племяннику. Он считал, что мама ребенка могла бы повлиять на сына и помешала завладеть предприятиями. Цену человеческой жизни экс-начальник Западного управления внутренних дел на транспорте оценил в миллион рублей.

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Видео: Los Angeles Times, Piter.TV, Diamond Racer 2