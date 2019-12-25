Смольный предоставит отсрочку для петербургских арендаторов

Предложением смогут воспользоваться предприниматели в 45-ти видах бизнеса, которые затрагивают все отрасли экономики.

Петербургские власти намерены предоставить арендаторам городского имущества отсрочку по оплате за III квартал 2022 года. Об этом распорядился Комитет имущественных отношений (КИО) Северной столицы.

Таким образом региональное правительство стремится поддержать бизнес города. Отмечается, что на отсрочку могут претендовать предприниматели, занятые в 45-ти видах бизнеса, которые затрагивают все отрасли экономики.

В общей сложности новая форма поддержки затронет около 5 тыс. компаний и ИП.

Ранее мы сообщили о том, что в Смольном намерены довести обработку мусора до 100%.

Фото: Piter.TV