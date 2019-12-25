В Смольном намерены довести обработку мусора до 100%

Охрана окружающей среды станет важной составляющей нового Генплана города.

Правительство Петербурга намерено довести обработку отходов в городе до 100%. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в своем Telegram-канале, отметив, что одним из главных разделов нового Генплана являются мероприятия по охране окружающей среды.

По словам градоначальника, власти также будут следить за сохранением естественных природных систем и будут обеспечивать экологическую безопасность петербуржцев на должном уровне.

В частности, речь идёт о сохранении старых и создании новых зон зелёных насаждений. Согласно Генплану, в городе предстоит создать 3,1 тыс. га таких территорий.

Ранее мы сообщили о том, что жители Шушар создали скульптуру носа после знакомства с проектом Генплана.

Фото: Невский экологический оператор