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В Смольном намерены довести обработку мусора до 100%
Сегодня, 8:17
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В Смольном намерены довести обработку мусора до 100%

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Охрана окружающей среды станет важной составляющей нового Генплана города.

Правительство Петербурга намерено довести обработку отходов в городе до 100%. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в своем Telegram-канале, отметив, что одним из главных разделов нового Генплана являются мероприятия по охране окружающей среды.

По словам градоначальника, власти также будут следить за сохранением естественных природных систем и будут обеспечивать экологическую безопасность петербуржцев на должном уровне.

В частности, речь идёт о сохранении старых и создании новых зон зелёных насаждений. Согласно Генплану, в городе предстоит создать 3,1 тыс. га таких территорий. 

Ранее мы сообщили о том, что жители Шушар создали скульптуру носа после знакомства с проектом Генплана.

Фото: Невский экологический оператор 

Теги: генплан спб, обработка отходов, санкт-петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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