Жители Шушар создали скульптуру носа после знакомства с проектом Генплана

Жителей Пушкинского района расстроило, что они не увидели ничего принципиально нового.

В Шушарах появился новый арт-объект. Его посвятили новому проекту Генплана. Жители считают, что их оставили "с носом".

Петербуржцы изучили проект Генплана и поняли, что большая часть поселка будет застроена. Ничего принципиального нового в проекте они не увидели. Тех зеленых зон, которые планируются, недостаточно, считают жители. Кроме того, они переживают, что написанное на бумаге не будет воплощено в реальности, так как они и те же парки "кочуют из Генплана в Генплан".

Рассчетный срок нынешнего генплана истек в марте 2021 года, однако прогнозируемый период — до 2025-го года. Генплан представляет из себя стратегию развития города: описание функциональных зон, основные задачи и мероприятия, сведения о планируемых для размещения объектах и реконструкциях. Новый проект будет рассчитан на срок до 2040 года и прогнозируемый срок — до 2050 года.

Напомним, петербуржцы могут внести предложения и замечания по Генплану до 10 августа.

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Фото: ВКонтакте / Шумные Шушары