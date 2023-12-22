Отряд ОМОН задержал аферистов, которые обманывали пенсионеров в Москве

Ирина Волк рассказала о проведенной операции.

Российские правоохранительные органы при участии ОМОНа и Росгвардии пресекли деятельность группы аферистов, которые обманывали пенсионеров в Москве. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что злоумышленники представлялись потерпевшим сотрудниками ЖКХ. Они обзванивали предполагаемых жертв и говорили о внеплановой проверке оборудования - водопроводных труб. Затем работники под предлогом капитального ремонта убеждали стариков в том, что необходима замена элементов системы. За эту услугу жильцы платили цену, которая значительно превышала рыночные показатели.

Полицейские в ходе обысков по местам проживания мошенников изъяли сантехническое оборудование, договоры с гражданами, электронные носители информации, банковские карты и другие предметы пресс-служба МВД РФ по региону

По факту инцидента ведется расследование по статье 159 УК РФ, в него объединены 11 уголовных дел. В настоящее время двое фигурантов заключены под стражу. Остальные члены банды остаются под домашним арестом, подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: Telegram / Ирина Волк