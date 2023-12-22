Полиция задержала мужчину, ударившего ребенка по голове в магазине

Российские правоохранительные органы задержали мужчину, ударившего ребенка в магазине. Инцидент произошел на территории Курской области, в городе Курчатов в заведении одной известной торговой сети. По социальным сетям распространился ролик, на котором местный житель бьет ребенка кулаком по голове. Пострадавший упал на пол. Затем за малыша заступается женщина и еще один посетитель. Ситуацию засняла камера видеонаблюдения. По предварительным сведениям, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Личность мужчины была установлена. Его задержали и доставили в отдел полиции.
пресс-служба МВД по региону
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Фото и видео: Telegram / BAZA
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