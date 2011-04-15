В Петербурге отремонтировали пять крупных мостов и транспортные тоннели

Завершился ремонт дорожного покрытия на ключевых дорожных объектах.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о завершении ремонтных работ на нескольких важных транспортных объектах города. В своем Telegram-канале глава Северной столицы отметил, что обновлено дорожное полотно на Обуховском, Измайловском, Витебском, Ново-Каменном и Краснооктябрьском мостах, а также в городских транспортных тоннелях.

"В этом году планируется отремонтировать более 100 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на мостовых переправах. Все работы выполняются с особой тщательностью, чтобы обеспечить не только качество дорожного покрытия, но и сохранность конструкций" Александр Беглов

Проведенные работы позволят улучшить транспортную ситуацию в городе и повысить безопасность дорожного движения. В ближайшее время специалисты приступят к следующим этапам ремонтной программы, которая охватывает основные транспортные артерии Петербурга.

Видео: t.me/a_beglov / Telegram-канал Александра Беглова