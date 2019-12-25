В Петербурге отпустили из изолятора экс-начальника Кингисеппской таможни

Суд Петербурга смягчил меру пресечения в отношении обвиняемого.

Дзержинский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения в отношении обвиняемого во взяточничестве экс-начальника Кингисеппской таможни Северо-Западного таможенного управления Сергея Слепухина. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В пресс-службе также заявили, что "суд удовлетворил ходатайство стороны защиты. Поскольку письменные доказательства исследованы, свидетели обвинения допрошены". Таким образом, Слепухин был отпущен из изолятора после трёх лет ареста.

К тому же стало известно, что Вологодский областной суд рассмотрит апелляционные жалобы на решение Череповецкого городского суда об обращении в доход государства имущества Слепухина и его родственников.

Напомним, бывший начальник Кингисеппской таможни Слепухин предстал перед судом в 2019 году за взяточничество. Так, с марта по август 2016 года Слепухин трижды встречался с представителем юридических лиц, от которого получил взятку в общей сумме 27 тыс. долларов США.

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