Стоимость одного тура в Крым может составлять от 37 до 60 тысяч рублей.

Отпуск в Крыму оказался слишком дорогим для россиян. Об этом рассказала представитель TBS Group Мария Лещева в интервью порталу TourDom.ru.

Она рассказала, что количество запросов на отдых на крымском побережье увеличилось в двое. Однако потенциальные туристы узнают цены, условия отдыха и заселения в гостиницы, а также даты открытия пляжей. После данной процедуры количество заявок исчисляется единицами. Россияне, в итоге, выбирают курорты Кубани — 76% проданных туров приходится на путёвки на курорты Краснодарского края.

Лещева уверена, что причина в том, что за время режима самоизоляции кошельки многих граждан "похудели", а стоимость одного тура в Крым может составлять от 37 до 60 тысяч рублей.

Ранее в Крыму начался период бронирования отдыха.