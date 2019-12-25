Отправляющиеся в Геленджик петербуржцы возмутились набитыми автобусами до самолета

Пассажиров разозлила обязательная дистанция в здании аэропорта на контрасте с заполненными автобусами.

Грядущий отпуск некоторым петербуржцам сильно омрачили автобусы, довозящие пассажиров до самолетов в аэропорту Пулково. Утром 8 августа Piter.TV написала возмущенная читательница, собирающаяся лететь из Петербурга в Геленджик. Девушка рассказала, что ни о каком карантине в аэропорту речи не идет.

По словам читательницы, в очереди перед проверкой билетов в здании Пулково обязательно соблюдается дистанция, а на пол нанесена разметка, однако меры предосторожности развеиваются, как только пассажиров загружают в автобус до воздушного судна.

Мы стоим в битком набитом автобусе уже 20 минут, а люди все идут и идут. Мы крайне злые, дышать нечем в этом автобусе. Окна полностью не открываются, только узенькая щелочка. Людям становится плохо уже из-за недостатка кислорода. читательница

Девушка рассердилась на то, что руководство не позаботилось о нескольких автобусных рейсах, а "набило" людей в транспортное средство как "шпроты в банку".

У меня уже одышка появилась и голова кружится. Если кто болен или носитель, нам всем хана. читательница

Напоследок девушка отметила, что в самих самолетах также не соблюдается хотя бы подобие дистанции – места занимаются не в шахматном порядке или через одно, а все подряд. Судя по снимкам читательницы из самолета, некоторые пассажиры сразу спускают маски.

Ранее мы писали, что между Петербургом и Калининградом пустят новые прямые авиарейсы.

Фото: Piter.TV