Между Петербургом и Калининградом пустят новые прямые авиарейсы

Перелеты будут осуществляться пять раз в неделю с 17 августа.

С 17 августа между Петербургом и Калининградом пустят новые прямые регулярные рейсы. Как рассказали в пресс-службе аэропорта "Храброво", перелеты организует компания Smartavia.

Известно, что на пассажиров будут перевозить Boeing 737-500 и Boeing 737-800, рассчитанные на 135 и 189 людей соответственно. Рейсы будут осуществляться пять раз в неделю, по всем дням кроме среды и субботы. Самолеты из Петербурга запланированы на 10.25 по московскому времени, обратные – на 13.45 по местному калининградскому времени, отстающему от московского на час. Путь между городами займет полтора часа.

Продажи авиабилетов уже стартовали. Отмечается, что рейсы запланированы в рамках летнего расписания до 23 октября.

А с 15 августа из Казани в Петербург запустят ежедневные авиарейсы.

Фото: Piter.TV