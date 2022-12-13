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Оторвавший рабочему руку взрыв трубы на российской фабрике попал на видео

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В настоящее время пострадавший переведен из реанимационного отделения в общее.

В Дальнегорске Приморского края взрывом трубы на фабрике рабочему оторвало руку. Трагедия попала на запись видеокамеры, которая наблюдала за рабочим процессом на предприятии. В кадре заметно, что сотрудник увидел неисправность агрегата, поэтому предпринял попытку его починить. В эт от момент произошел мощный взрыв, а далее по всему помещению начала разливаться вода. В СМИ уточнили, что инцидент произошел на территории пульпонасосной станции. Пострадал 51-летний мужчина. Он был доставлен в реанимацию после травмирования. В настоящее время сотрудник уже переведен в общее отделение больницы. По факту случившегося ведется проверка местными прокурорами.

В Волгограде в пятиэтажном доме произошел взрыв.

Фото и видео: Telegram / Mash

Теги: dphsd, lfkmytujhcr, взрыв, дальнегорск, приморский край, приморье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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