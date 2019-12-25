С 8 мая петербургские энергетики перешли на периодическое протапливание.

Во вторник, 12 мая, стало известно о том, что отопление в квартирах петербуржцев не отключат из-за резкого похолодания. Об этом сообщает городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Отмечается, что с 8 мая в Северной столице перешли на периодическое протапливание. Однако из-за похолодания службы усилят онтроль за режимом теплоснабжения многоквартирных домов.

Горожан, которые испытывают дискомфорт из-за пониженной температуры в квартирах просят обращаться в управляющие компании или на горячую линию Жилищного комитета.

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