На следующей неделе в Петербурге могут начать периодическое протапливание

В первую очередь периодическое протапливание начнется в социальных объектах.

В понедельник, 13 сентября, в Петербурге могут начать периодическое протапливание. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источники в энергетическом блоке городского правительства.

В первую очередь периодическое протапливание начнется в социальных объектах (школы, больницы), а лишь потом уже в жилых зданиях. Однако дату могут сдвинуть, решение будет зависеть от погодных условий.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что отопительный сезон в городе начнется уже в середине сентября. В прошлом году периодическое протапливание стартовало 17 сентября, полноценное отопление появилось в петербургских домах с 15 октября. Закончился отопительный сезон после резкого потепления 13 мая.

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