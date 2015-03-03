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На следующей неделе в Петербурге могут начать периодическое протапливание
Сегодня, 20:30
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На следующей неделе в Петербурге могут начать периодическое протапливание

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В первую очередь периодическое протапливание начнется в социальных объектах.

В понедельник, 13 сентября, в Петербурге могут начать периодическое протапливание. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источники в энергетическом блоке городского правительства. 

В первую очередь периодическое протапливание начнется в социальных объектах (школы, больницы), а лишь потом уже в жилых зданиях. Однако дату могут сдвинуть, решение будет зависеть от погодных условий. 

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что отопительный сезон в городе начнется уже в середине сентября. В прошлом году периодическое протапливание стартовало 17 сентября, полноценное отопление появилось в петербургских домах с 15 октября. Закончился отопительный сезон после резкого потепления 13 мая.

Фото: pixabay.com

Теги: отопление, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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