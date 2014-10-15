Отопительный сезон в Петербурге стартует в середине сентября

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78" рассказал, когда в городе начнется отопительный сезон. По словам градоначальника, тепло в домах петербуржцев будет уже в середине сентября.
Беглов заявил, что сегодня паспорта готовности к отопительному сезону имеет большинство многоквартирных домов. Еще 3% получат документацию до 15 сентября.
В прошлом году периодическое протапливание стартовало 17 сентября, полноценное отопление появилось в петербургских домах с 15 октября. Закончился отопительный сезон после резкого потепления 13 мая.
Отопление в квартирах включают при среднесуточной температуре за окном до +8 градусов и ниже. Отапливать помещения социальных объектов начнут раньше, чем жилые дома.
Ранее мы писали, что в Петербурге резко упал спрос на ипотеку.
Фото: pexels.com
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