В Петербурге резко упал спрос на ипотеку

В июле объем займов составил 48,4 млрд рублей, это на 26,1% меньше, чем в июне.

Петербуржцы реже стали брать ипотеку. Падение спроса на ипотечное кредитование наблюдалось в июле и августе. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного главного управления Банка России.

В июле объем займов на жилье составил 48,4 млрд рублей, это на 26,1% меньше, чем в июне. Снизилась и средняя сумма ипотечного кредита. В июле жители Петербурга в среднем брали на покупку недвижимости 4,2 млн рублей, в Ленобласти – 3,2 млн рублей.

Падение ипотечного спроса эксперты ЦБ связывают с изменениями программы льготной ипотеки. Средневзвешенная ставка по кредитам для жителей СЗФО и Петербурга в июле выросла до 7,7% годовых (после минимальных в июне 6,8 и 6,7%)

Ранее россиян призвали учитывать состояние здоровья перед тем, как брать ипотеку.

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