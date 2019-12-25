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Россиян призывают учитывать состояние здоровья перед тем, как брать ипотеку
Сегодня, 12:33
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Россиян призывают учитывать состояние здоровья перед тем, как брать ипотеку

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Отмечается, что ипотека требует концентрации ресурсов семьи.

Замминистра финансов Михаил Котюков заявил во время конференции "Ипотечный марафон", что от заемщика ипотека требует серьезного отношения к своему здоровью.

По его словам, от семьи ипотека требует серьезной подготовки для накопления первоначального взноса, а также для дальнейшего обслуживания кредита. По этой причине за здоровьем следить важно.

Это решение, которое требует от семьи совершенного иного отношения к своему здоровью, потому что обязательства, которые семья принимает, это обязательства на десять, 20, 30 лет. И эти обязательства, конечно же, надо будет обслуживать и изыскивать ресурсы, чтобы ипотечный кредит вовремя погашать, - сказал он.

Он призвал россиян, планирующих взять ипотеку, рассчитывать свои силы.

Фото: pixabay 

Теги: ипотека, состояние здоровья
Категории: Новости России, Лента новостей,

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