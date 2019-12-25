Россиян призывают учитывать состояние здоровья перед тем, как брать ипотеку

Отмечается, что ипотека требует концентрации ресурсов семьи.

Замминистра финансов Михаил Котюков заявил во время конференции "Ипотечный марафон", что от заемщика ипотека требует серьезного отношения к своему здоровью.

По его словам, от семьи ипотека требует серьезной подготовки для накопления первоначального взноса, а также для дальнейшего обслуживания кредита. По этой причине за здоровьем следить важно.

Это решение, которое требует от семьи совершенного иного отношения к своему здоровью, потому что обязательства, которые семья принимает, это обязательства на десять, 20, 30 лет. И эти обязательства, конечно же, надо будет обслуживать и изыскивать ресурсы, чтобы ипотечный кредит вовремя погашать, - сказал он.

Он призвал россиян, планирующих взять ипотеку, рассчитывать свои силы.

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