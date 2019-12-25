Россиян призывают учитывать состояние здоровья перед тем, как брать ипотеку

Замминистра финансов Михаил Котюков заявил во время конференции "Ипотечный марафон", что от заемщика ипотека требует серьезного отношения к своему здоровью.
По его словам, от семьи ипотека требует серьезной подготовки для накопления первоначального взноса, а также для дальнейшего обслуживания кредита. По этой причине за здоровьем следить важно.
Это решение, которое требует от семьи совершенного иного отношения к своему здоровью, потому что обязательства, которые семья принимает, это обязательства на десять, 20, 30 лет. И эти обязательства, конечно же, надо будет обслуживать и изыскивать ресурсы, чтобы ипотечный кредит вовремя погашать, - сказал он.
Он призвал россиян, планирующих взять ипотеку, рассчитывать свои силы.
Фото: pixabay
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