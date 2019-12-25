В Смольном обозначили условия, при которых в городе начнётся отопительный сезон

Пока сотрудники Комитета по энергетике не могут назвать даже примерные сроки включения батарей.

На данный момент власти Петербурга не могут назвать даже приблизительную дату начала отопительного сезона. Представители городского Комитета по энергетике обозначили условия для включения батарей в беседе с изданием "КП-Петербург".

В ведомстве напомнили, что для старта отопительного сезона необходимо дождаться, когда среднесуточная температура за окном 5 дней подряд будет держаться на отметке ниже +8 градусов.

Специалисты комитета продолжат отслеживать метеорологическую обстановку наряду с синоптиками.

Ранее мы сообщили о том, что в Подпорожском, Тосненском и Тихвинском районах началось периодическое протапливание.

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