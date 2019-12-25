В Смольном обозначили условия, при которых в городе начнётся отопительный сезон

На данный момент власти Петербурга не могут назвать даже приблизительную дату начала отопительного сезона. Представители городского Комитета по энергетике обозначили условия для включения батарей в беседе с изданием "КП-Петербург".
В ведомстве напомнили, что для старта отопительного сезона необходимо дождаться, когда среднесуточная температура за окном 5 дней подряд будет держаться на отметке ниже +8 градусов.
Специалисты комитета продолжат отслеживать метеорологическую обстановку наряду с синоптиками.
Ранее мы сообщили о том, что в Подпорожском, Тосненском и Тихвинском районах началось периодическое протапливание.
Фото: Pxhere
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