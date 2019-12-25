В Подпорожском, Тосненском и Тихвинском районах началось периодическое протапливание

Непрерывный отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает +8 градусов.

В Подпорожском, Тосненском и Тихвинском районах Ленобласти 6 сентября начинается периодическое протапливание в детсадах, школах и больницах. Вскоре протапливание начнется и в жилых домах. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

В ближайшее время к отопительному сезону присоединятся и остальные районы. Периодическое протапливание не только греет жителей, но и позволяет убедиться в полной готовности инфраструктуры.

Непрерывный отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает +8 градусов. По решению местной администрации отопительный сезон может стартовать раньше.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти