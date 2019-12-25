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Отопительный сезон в Петербурге стартует с 15 октября
Сегодня, 21:14
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Отопительный сезон в Петербурге стартует с 15 октября

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На решение повлиял прогноз погоды в городе.

Стало известно о том, что в Петербурге принято решение о старте отопительного сезона с 15 октября. Об этом 13 октября рассказали в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Отмечается, что старт отопительного сезона связан с тем, что теплоснабжающие организации переходят к регулярному отоплению всех зданий в Петербурге. На решение комитета Смольного повлиял прогноз погоды в городе – в Северной столице ожидается планомерное похолодание.

Жилищные организации, которые обслуживают многоквартирные жилые дома, также обязаны перейти на регулярное отопление.

Ранее мы сообщали о том, что "Теплосеть" проведет испытания в двух районах Петербурга. На это время подачу горячей воды потребителям в зоне испытаний ограничат.

Фото: Piter.tv

Теги: город, отопление, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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