Отопительный сезон в Петербурге стартует с 15 октября

На решение повлиял прогноз погоды в городе.

Стало известно о том, что в Петербурге принято решение о старте отопительного сезона с 15 октября. Об этом 13 октября рассказали в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Отмечается, что старт отопительного сезона связан с тем, что теплоснабжающие организации переходят к регулярному отоплению всех зданий в Петербурге. На решение комитета Смольного повлиял прогноз погоды в городе – в Северной столице ожидается планомерное похолодание.

Жилищные организации, которые обслуживают многоквартирные жилые дома, также обязаны перейти на регулярное отопление.

Ранее мы сообщали о том, что "Теплосеть" проведет испытания в двух районах Петербурга. На это время подачу горячей воды потребителям в зоне испытаний ограничат.

Фото: Piter.tv