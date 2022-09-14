Ленобласть готова к зиме на 30%

Работы на теплосетях выполнены уже на 35%.

В 47-ом регионе проходит подготовка к предстоящему отопительному сезону: сейчас объекты теплоснабжения подготовлены к приходу зимы на 31%. Об этом пишет пресс-служба областной администрации.

Специалисты частично провели ремонт кровли на котельных, заменили устаревшее оборудование и аккумуляторные баки. Работы на теплосетях выполнены уже на 35%. Также в Ленобласти полным ходом идут гидравлические испытания, капремонт и замена сетей.

По словам председателя областного комитета по топливно-энергетическому комплексу, Серея Морозова, за подготовку к зиме отвечают ведомства, осуществляющие ресурсоснабжение различных предприятий и организаций. Наиболее тщательно работы ведутся на территориях, которые в последние годы не получали паспорта готовности. К ним, в частности, относится Шлиссельбург.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти пройдёт рекультивация двух свалок.

Фото: Правительство Ленобласти