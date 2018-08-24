Процесс завершится до конца года.

В Ленобласти пройдёт рекультивация двух свалок до конца года. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Речь идёт о скоплениях мусора в Светогорске и Приозерске. Как отметила председатель регионального комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова, свалка в Светогорске имеет площадь 3,8 га. Её рекультивируют в рамках областного проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Проект находится на стадии прохождения государственной экологической экспертизы в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования.

Рекультивация свалки в Приозерске, площадь которой составляет 3,7 га, состоится по федеральному проекту "Генеральная уборка". Такое решение принято в связи с тем, что объект расположен в пределах федеральных земель лесного фонда. После их перевода в собственность муниципалитета также стартует экологическая экспертиза.

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Фото: Правительство Ленобласти