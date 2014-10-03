В Ленобласти приняли закон о кадетском образовании

Документ разработали совместно с региональными комитетом по образованию и Общественной палатой.

В среду, 28 июня, депутаты ЗакСа 47-ого региона приняли во втором и третьем чтениях законопроект "О кадетском образовании в Ленинградской области". Об этом сообщила пресс-служба областного парламента.

В качестве авторов инициативы выступили зампредседятеля ЗакСа Ленобласти Татьяна Тюрина, а также парламентарии Олег Петров, Марина Левченко, Виктор Захаров. Также документ разработали совместно с региональными комитетом по образованию и Общественной палатой. Проект закона призван сформировать систему кадетского образования в соответствии с едиными стандартами. Также в нём упоминаются вопросы организации кадетских классов в школах, порядок обеспечения таких учащихся питанием, формой и обмундированием.

На данный момент в Ленобласти функционируют 98 кадетских классов. Специализированные кадетские школы на территории региона ещё не появились.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти состоятся всероссийские скачки.

Фото: пресс-служба ЗакСа Ленобласти