Две электрички Лужского направления отменили из-за неполадок на Сиверской

Около 6 утра там обнаружили неисправность устройств контактной сети.

Утром в пятницу, 6 ноября, пригородные поезда Лужского направления вынужденно задержались на своем пути. Как сообщили в пресс-службе "Северо-Западной пригородной пассажирской компании", около 6 утра на станции Сиверская обнаружили неисправность устройств контактной сети.

Из-за неполадок отменили электрички №6410 и №6412 от Сиверской до Балтийского вокзала, а поезд №6104 из Луги до Петербурга проследует со всеми остановками, но немного задержится. Специалисты железной дороги уже работают над устранением неисправности и возвращением привычного графика движения электричек. Пассажиров призвали следить за объявлениями на станциях и в поездах.

Ранее мы сообщали, что с 23 октября на пригородные поезда из Петербурга не нужен паспорт.

Фото: Piter.TV