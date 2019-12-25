С 23 октября на пригородные поезда из Петербурга не нужен паспорт

Контроль будет осуществляться путем предъявления на экране мобильного устройства билета с динамическим штрих-кодом.

Предъявление паспорта при контроле билетов на пригородные поезда из приложения "РЖД Пассажирам" станет необязательным с 23 октября. Об этом сообщила пресс-служба "СЗППК".

Обязательное предъявление документа, удостоверяющего личность, при контроле проездных документов (без указания мест), оформленных в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" отменяется с 23 октября (пятница).

Контроль будет осуществляться путем предъявления на экране мобильного устройства билета с динамическим штрих-кодом. Штрих-код нельзя использовать повторно и передавать на другие гаджеты.

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Фото: Piter.tv