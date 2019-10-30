Российские музыканты объединились для записи альбома "Не выходи из дома"

В сборник вошли более 20 композиций.

Российские музыканты, чьи концерты были отменены из-за пандемии коронавируса, объединились для записи альбома "Не выходи из дома". В сборник, который выпустил Институт музыкальных инициатив, вошли 22 композиции независимых локальных артистов. Об этом сообщается на сайте ИМИ.

Отмечается, что каждый артист получил от ИМИ гранд на создание трека. Музыкантам предложили записать песню в домашних условиях или прислать неопубликованный трек. Доходы от продаж также пойдут участникам проекта.

Альбом был загружен на онлайн-площадки при помощи компании ONErpm. В него вошли песни "Интуриста", "Кассиопеи", "Беньки", The Last Train и других исполнителей.

Сборник "Не выходи из дома" является не только адресной помощью конкретным артистам, но и призывом объединиться в условиях общей проблемы. Организаторы направили свои силы на то, чтобы в это не простое время появилось как можно больше проектов, направленных на поддержку музыкантов и других игроков рынка.

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Фото: скриншот / i-m-i.ru/specials