В соцдепартаменте Тюмени пообещали разобраться в ситуации.

Открывший крупные запасы нефти российский ветеран дошел до копания в мусоре. Об этом в собственном TikTok-аккаунте рассказал житель Тюмени Евгений Левченко. Он заметил ветерана в костюме с орденами, который пытался найти что-то ценное в уличном баке с отходами.

Левченко рассказал, что по словам пенсионера, ему нужна помощь, так как у него отбирают деньги. Позже автор видео установил, что ветерана зовут Иннокентий Кузин. Ему 92 года. Пенсионер вынужден копаться в мусоре, так как ему не хватает средств на уколы.

Ситуацией заинтересовались в департаменте социального развития. Они рассказали, что в случае необходимости готовы оказать мужчине социальную или медицинскую помощь, а также займутся в случае необходимости поисками родственников.

Журналисты портала 72.ru напомнили, что Иннокентий Иванович Кузин является первооткрывателем Новопортовского месторождения с крупными запасами нефти и газа. Благодаря ему Россия может отправлять ямальское топливо в Европу.

На параде в Петербурге был замечен ветеран с ненастоящим орденом.

Видео: TikTok / prosto.jony