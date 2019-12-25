На параде в Петербурге был замечен ветеран с ненастоящим орденом

Награда привлекла внимание журналистов – у нее оказался один изъян.

На параде Победы в Петербурге журналисты обратили внимание на ветерана и его награду. На груди у Василия Яворского оказалась высшая военная награда Советского Союза – орден "Победа". С ним ветеран появлялся неоднократно на торжественных событиях.

Как позже выяснило издание "Фонтанка", ветеран признал, что данная награда является копией, ему ее вручили на пленуме совета Союза советских офицеров. Глава союза Геннадий Бенов не видит ничего предосудительного в том, что знак копирует высший военный орден СССР.

Фото: Piter.tv