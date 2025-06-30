Открывшего стрельбу на предприятии в Рязани приговорили к 19 годам колонии

Мужчине в 2024 году удалось убить двух человек.

Рязанский областной суд приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя Скопинского района Мужчина признан виновным по уголовному делу об убийстве двоих сотрудников предприятия "Рязаньмонтажзаготовка". Соответствующей информацией со СМИ через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы регионального управления прокуратуры. Расследование в отношении 66-летнего местного жителя велось по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 105 УК РФ.

Суд с учетом позиции прокуратуры Рязанской области признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. пресс-служба прокуратуры по региону

Напомним, что 18 июня 2024 года злоумышленник произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в работников предприятия. В результате от полученных ранений женщина погибла на месте происшествия. Позже пострадавший мужчина скончался в больнице.

Перед судом в Петербурге предстанет "гадалка" из Ленобласти.

Фото и видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ