Из Юнтолово до станции метро "Беговая" запустят новый автобус №120

Он будет доступен петербуржцам уже 31 августа.

Во вторник, 31 августа, в Петербурге откроется новый автобусный маршрут №120 "Лахтинский разлив – метро "Беговая" – Юнтолово". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Трасса маршрута: Школьная улица – Туристская улица – метро "Беговая" – улица Савушкина – Приморское шоссе (обратно Лахтинский проспект) – Коннолахтинский проспект – улица 1-я Конная Лахта – улица 3-я Конная Лахта – Коннолахтинская дорога – Ивинская улица – Юнтоловский проспект – Гладышевский проспект. пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

От метро "Беговая" до Юнтолово петербуржцы смогут доехать в среднем за 35-40 минут (время без учета пробок и др.). Интервалы движения автобусов составят от 16 до 25 минут. Оплатить проезд можно также с помощью проездного, в том числе и льготного.

Напомним, что в следующем году в Петербурге начнется транспортная реформа. Реформа пройдет в три этапа: первый – перевозчики выводят на маршруты 800 новых автобусов с сохранением трассы следования; второй и третий этапы – на новые маршруты и маршруты с изменением трасы выводятся еще 2 000 автобусов в течение двух месяцев. Смольный определил перевозчиков первых 10 лотов автобусных маршрутов в 2022 году.

Фото: Piter.tv