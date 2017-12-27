МВД: Открытый огонь в салоне мог стать причиной трагедии в Казахстане, где заживо сгорели 52 человека

Появились новые подробности, которые проливают свет на причину трагедии в Казахстане, где заживо сгорели в автобусе 52 гражданина Узбекистана.

Накануне, 18 января, в автобусе во время движения возник пожар. В автобусе было 57 человек. Спастись удалось только водителю, его двум дублерам и двум пассажирам. Остальные 52 человека сгорели заживо в автобусе. ЧП произошло на автодороге Самара — Чимкент в Иргизском районе Актюбинской области в 10:30 (07:30 мск). В этом автобусе граждане Узбекистана ехали в Россию на заработки.

Вчера Piter.TV сообщал, что приоритетной версией причин возникновения пожара в автобусе считалась неисправность в электрооборудовании автобуса "Икарус". Сегодня МВД Казахстана озвучило новую версию, которая основана на показаниях выживших людей. Причиной возгорания мог стать открытый бензиновый огонь в салоне автобуса.

Предварительная версия — это пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров. Версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются. МВД Казахстана

Так же сообщалось, что вторая дверь в салоне автобуса была сломана и не открывалась. В салоне автобуса, когда начался пожар, возникла паника. По сообщениям в СМИ, люди грелись паяльной лампой в салоне.

Видео:Instagram/askar_aktileu