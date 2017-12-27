МВД: Открытый огонь в салоне мог стать причиной трагедии в Казахстане, где заживо сгорели 52 человека

Накануне, 18 января, в автобусе во время движения возник пожар. В автобусе было 57 человек. Спастись удалось только водителю, его двум дублерам и двум пассажирам. Остальные 52 человека сгорели заживо в автобусе. ЧП произошло на автодороге Самара — Чимкент в Иргизском районе Актюбинской области в 10:30 (07:30 мск). В этом автобусе граждане Узбекистана ехали в Россию на заработки.
Вчера Piter.TV сообщал, что приоритетной версией причин возникновения пожара в автобусе считалась неисправность в электрооборудовании автобуса "Икарус". Сегодня МВД Казахстана озвучило новую версию, которая основана на показаниях выживших людей. Причиной возгорания мог стать открытый бензиновый огонь в салоне автобуса.
Предварительная версия — это пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров. Версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются.МВД Казахстана