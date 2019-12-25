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Открытый легкоатлетический пробег "Женская восьмерка" пройдет 21 сентября
Сегодня, 10:58
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Открытый легкоатлетический пробег "Женская восьмерка" пройдет 21 сентября

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Центр спорта приглашает жительниц Красногвардейского района испытать себя.

В Петербурге пройдет VII открытый массовый легкоатлетический пробег "Женская восьмерка". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района. 

Марафон проведут 24 сентября в Полюстровском парке. Начало пробега в 12:00. Центр спорта приглашает жительниц района испытать себя. Каждая сможет проверить свои силы и получить огромный заряд энергии и положительных эмоций в двух дистанциях: два километра для всех желающих от 13 лет и старше без учета времени и восемь километров по возрастным категориям.

Подать заявку на участие в забеге нужно до 23 сентября. Участие бесплатное. 

Ранее мы писали, что фестиваль "Будь с Городом" ограничит движение транспорта в центре Петербурга.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского

Теги: женская восьмерка, полюстровский парк, пробег, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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