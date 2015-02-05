Фестиваль "Будь с Городом" ограничит движение транспорта в центре Петербурга

Также меняются трассы пяти автобусных маршрутов и пяти – троллейбусных.

В связи с проведением благотворительного фестиваля "Будь с Городом" в центре Петербурга ограничат движение. Об этом 29 августа рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Припарковаться не получится до 23:59 2 сентября в проезде вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади, с 00:00 до 23:59 30 августа – на Малой Морской улице от Невского проспекта до дома 5А, в Адмиралтейском проезде от Гороховой улицы до Вознесенского проспекта.

Движение транспорта запретят с 00:00 до 23:59 30 августа на Дворцовой площади, в проезде вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади, на Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки. Также с 17:00 до 23:00 30 августа закроют проезд по Невскому проспекту от Малой Морской улицы до Дворцового проезда, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Невского проспекта до Гороховой улицы и в направлении от Исаакиевской площади до Гороховой улицы.

Помимо этого, из-за вводимых ограничений с 17:00 до 23:00 30 августа вносятся изменения в трассы пяти автобусных маршрутов: №№2, 7, 10, 24, 191, и пяти – троллейбусных: №№1, 7, 10, 11, 17. Подробнее о мере – на сайте ГКУ "Организатиор перевозок".

Ранее на Piter.TV: из-за работ на кабельной линии в Петроградском районе ограничат проезд.

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга