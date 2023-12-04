Из-за работ на кабельной линии в Петроградском районе ограничат проезд

Ограничения снимут 26 сентября.

В Петроградском районе проходят работы по реконструкции кабельной линии. С 28 августа до 26 сентября будет ограничен проезд по Ораниенбаумской улице от Чкаловского проспекта до Малого проспекта П.С. Кроме того, будет закрыто движение по Ораниенбаумской улице в направлении от Колпинского переулка к Чкаловскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, с 28 августа ограничат проезд по Петрозаводской улице от Лодейнопольской улицы до Чкаловского проспекта и по Малому проспекту П.С. от Ораниенбаумской улицы до Шамшевой улицы. Ограничения снимут 26 сентября.

Ранее мы писали, что с 26 августа ограничат проезд по 2-3-й линиям В.О.

Фото: Pxhere