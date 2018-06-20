С 21 апреля петербуржцы смогут провозить велосипед в электричках бесплатно

В этот день официально открывается велосипедный сезон.

В конце этой недели в Петербурге и Ленинградской области стартует велосезон. С 21 апреля велосипеды можно будет провозить в электричках бесплатно. Об этом сообщает Gazeta. SPb со ссылкой на пресс-службу Северо-западной пассажирской компании.

Бесплатный провоз велосипедов начнется в один день с официальным стартом начала велосипедного сезона. В воскресенье по этому случаю велоклубы организовали множество различных мероприятий.

А благодаря бесплатному провозу велосипедов, отметить начала сезона можно и в окрестностях города.

Ранее на Piter.TV: Шесть парков Петербурга соединят велодорожками.

Фото: Piter.TV