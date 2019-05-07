Открытие трех новых ТЦ в Петербурге переносят на полгода

ТЦ появились во Фрунзенском, Невском и Пушкинском районах.

Открытие мебельного центра "Кубатура" во Фрунзенском районе, МФК с торговой функцией "Спутник" в Невском районе и III очереди ТЦ Outlet Village Pulkovo в Пушкинском районе города перенесли на полгода, сообщили в консалтинговой компании Colliers International.

Сообщается, что объекты почти достроены, однако из-за пандемии их открытие решили перенести на один-два квартала. Компания отмечает, что общая площадь центров составила 126 тысяч квадратных метров. Директор директор департамента торговой недвижимости Colliers International Ирина Царькова полагает, что ритейлерам понадобится время, чтобы оценить убытки, восстановиться и пересмотреть перспективы для дальнейшего развития. Возможно, это затянется на пару лет.

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