Стал известен график работы светомузыкальных фонтанов Петербурга

Представление длится от 20 до 25 минут.

Во вторник, 7 июля, был опубликован график светомузыкальных фонтанов Петербурга.

Обычно представление длится от 20 до 25 минут, за исключением Петергофа, где перфоманс длится до 5 минут. В репертуар вошли классическая музыка, хиты 60-х, марши, вальсы, произведения композитора Петрова и его коллеги Соловьева-Седова.

Так, шоу на площади Ленина будет проходить в 12:00, 21:40 по будням и в 12:00, 20:00, 21:00 и 21:40 в выходные и праздничные дни.

В Кронштадте (в сквере у Гостиного двора – Прим. Ред.) – в 12:00, 16:00, 20:00 и 21:00 по будням и в 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 20:00 и 21:00 в выходные и праздничные дни.

В Петергофе (в сквере на Торговой площади) – каждый день в начале каждого часа, начиная с 11:00 до 22:00.

ГМЗ "Петергоф" открылся для посетителей. Туристы рады вернуться к фонтанам.

Фото: pixabay