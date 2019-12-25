Обновленный Московский рынок в Петербурге откроется в мае 2022 года

Напомним, ранее правительство города объявило о планах модернизировать городские рынки.

До мая следующего года инициатор проекта реконструкции Василеостровсокго рынка Александр Шавлиашвили займется модернизацией Московского рынка на улице Решетникова, сообщил "РБК Петербург".

Для гастромаркета, который должен появиться на месте рынка, предусмотрены инвестиции в размере 250 млн рублей. Сам проект включает 24 гастрономических и 30 продовольственных концепций.

Здание рынка в стиле сталинский неоклассицизм построили в 1956-1958 годах, архитектором выступил Олег Голынкин.

Ранее Смольный уже заявлял о планах модернизировать городские рынки, однако арендатор ООО "Московский рынок" оспорил решение властей и добился права приобретения площадки, рыночная стоимость которой составила 210 млн рублей. Бизнес также приватизировал Ломоносовский и Правобережный рынки. Перейти в частные руки должны также Мальцевский и Торжковский – спор идет о цене выкупа, отметила "Фонтанка".

Фото: Citywalls