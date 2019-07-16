Открытие музея Иосифа Бродского перенесли на 24 декабря

Изначально музей должны были открыть 24 мая.

В четверг, 29 октября, стало известно, что открытие музея поэта Иосифа Бродского на Литейном, 24, снова переносится, сообщил "Петербургский дневник".

Музей в доме Мурузи должен был открыться 24 мая, к 80-летию со дня рождения поэта, но планы изменили коронавирус и неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Сотрудники музея надеются, что посетители смогут наконец посетить музей к католическому Рождеству, то есть 24 декабря.

Сообщается, что в "Полутора комнатах" отреставрировали пол, ремонтируют потолок. Какие именно экспонаты будут представлены, пока неизвестно. Напомним, что личные вещи Иосифа Бродского хранятся в музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и в Государственном Музее истории Петербурга.

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Фото: ВК/ Бродский