Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака

Ученые обнаружили молекулу и фермент, которые отвечают за "блокировку" терапии.

Ученые выявили механизм, который делает раковые опухоли невосприимчивыми к химиотерапии. Исследование опубликовано в MedicalXpress. Исследователи установили, что клетки новообразований со временем получают устойчивость к феррортозу. Этот процесс направлен на то, чтобы раковые клетки гибли из-за окисления липидов в составе мембраны. Однако многие формы онкологии "научились" блокировать процесс.

Это происходит из-за того, что один из ферментов (NMT) действует как антиоксидант и блокирует окисление липидов. Для избавления от данного эффекта медикам нужно создать препарат, устойчивый к подавляющему действию NMT. Благодаря ему врачи смогут лечить сложные, агрессивные формы заболевания, которые не поддаются терапии.

Так как невосприимчивые к терапии опухоли приобретают устойчивость к ферроптозу, методы лечения, которые стимулируют ферроптоз на основе ингибирования FSP1, GPX4, NMT или комбинации всех трех, имеют большой потенциал для клинического применения в будущем пишут авторы работы

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/UCLA Health