  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:21
84
lesjasap
Код вставки плеера

Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака

0 0

Ученые обнаружили молекулу и фермент, которые отвечают за "блокировку" терапии.

Ученые выявили механизм, который делает раковые опухоли невосприимчивыми к химиотерапии. Исследование опубликовано в MedicalXpress.  Исследователи установили, что клетки новообразований со временем получают устойчивость к феррортозу. Этот процесс направлен на то, чтобы раковые клетки гибли из-за окисления липидов в составе мембраны. Однако многие формы онкологии "научились" блокировать процесс.

Это происходит из-за того, что один из ферментов (NMT) действует как антиоксидант и блокирует окисление липидов. Для избавления от данного эффекта медикам нужно создать препарат, устойчивый к подавляющему действию NMT. Благодаря ему врачи смогут лечить сложные, агрессивные формы заболевания, которые не поддаются терапии.

Так как невосприимчивые к терапии опухоли приобретают устойчивость к ферроптозу, методы лечения, которые стимулируют ферроптоз на основе ингибирования FSP1, GPX4, NMT или комбинации всех трех, имеют большой потенциал для клинического применения в будущем

пишут авторы работы

Ранее Piter.tv писал о том, что названы пять смертельных болезней страшнее рака.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/UCLA Health

Теги: здоровье, онкология, рак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Картина дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии