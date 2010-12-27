На Гаврской открыта мемориальная доска Борису Штоколову

Инициатором выступил Мариинский театр.

В Выборгском районе Петербурга в пятницу, 27 сентября открылась мемориальная доска в честь народного артиста СССР Бориса Штоколова. Памятная табличка размещена на втором доме по Гаврской улице. В этом здании бас Кировского-Мариинского театра проживал в последние годы жизни. Певец скончался в 2005 году.

Борис Штоколов - настоящий великий голос. Не было в Советском Союзе человека, который не знал бы о Борисе Тимофеевиче. Весь музыкальный мир его знал и отдавал должное его выдающемуся дару поделился воспоминаниями народный артист России Василий Герелло

Напомним, что мемориальная доска создана по предложению Мариинского театра. Автором выступил скульптор Павел Игнатьев. Памятный знак представляет собой барельефное изображение сибирского певца Штоколова.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге появится мемориальная доска ортопеду Турнеру.

Фото: Вконтакте/Лариса Луста, Сила Кузбасса

